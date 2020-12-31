Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

Transferde opsiyonlu hareket etmek isteyen ve fırsat transferlerini de kaçırmak istemeyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde orta saha transferi konusunda teknik direktör Fatih Terim'e alternatif sunamayan yönetim bunu telafi etmek istiyor ve bir yeni yıl sürprizi daha yapma hedefinde.