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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 2020 yılını 29 puanla lider olarak kapattı. Devre arasında yapacağı takviyelerle mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2 yıldızıyla anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:14
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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

Galatasaray, ocak ayında transfere damga vurmak için kolları sıvadı. Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile günler önce söz kesen sarı-kırmızılılar frene basmadı.

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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

Transferde opsiyonlu hareket etmek isteyen ve fırsat transferlerini de kaçırmak istemeyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde orta saha transferi konusunda teknik direktör Fatih Terim'e alternatif sunamayan yönetim bunu telafi etmek istiyor ve bir yeni yıl sürprizi daha yapma hedefinde.

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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshedecek olan Aslan, orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Aytaç Kara'nın transferiyle Taylan Antalyalı'ya alternatif yaratacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den bir isimle daha el sıkıştı.

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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

SALİH UÇAN CİMBOM'A DOĞRU!
Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Aytaç Kara'dan sonra eski Fenerbahçeli yıldız oyuncu Salih Uçan'la da temasa geçip anlaştı.

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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor

Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'de harika performanslara imza atan 26 yaşındaki futbolcu Alanyaspor formasıyla küllerinden doğarken, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Cimbom devreye girdi.

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