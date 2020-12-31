31 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Ara transfer döneminde Falcao ile yollarını ayırıp takıma bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da adaylar çoğaldı. Son günlerde Diego Costa ismi konuşulurken İspanyol basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Liverpool'un yıldız forveti Aslan olmaya hazırlanıyor. İşte o yıldız isim ve transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:31
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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da ilk hedef orta saha ve forvet takviyesi...

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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Sık sık sakatlanan ve bekleneni bir türlü veremeyen Radamel Falcao ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda golcü adayları gün geçtikçe artıyor.

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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden Diego Costa ile temas kuran Cimbom'un asıl hedefinin ise bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.

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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

YENİ HEDEF ORIGI!
İspanyol basınında çıkan habere göre; Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Todofichajes'te yer alan haberde, teknik direktör Fatih Terim'in Liverpool'da forma şansı bulamayan Belçikalı yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

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