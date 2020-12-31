Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Ara transfer döneminde Falcao ile yollarını ayırıp takıma bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da adaylar çoğaldı. Son günlerde Diego Costa ismi konuşulurken İspanyol basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Liverpool'un yıldız forveti Aslan olmaya hazırlanıyor. İşte o yıldız isim ve transfere dair detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:31 ABONE OL