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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesinin yanı sıra kanat bölgesini de güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmzılıların, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Arjantinli futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 16:47
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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Yeni sezona 3 puanla start veren Galatasaray, Avrupa Ligi mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek üst tur biletini kapmayı başarmıştı.

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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılarda moraller yerindeyken, yeni transferlerin takıma verdiği katkı da Terim'in yüzünü güldüren konulardan biri olmuştu.

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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmzılılar şu ana dek Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Özellikle Omar, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç performanslarıyla göz doldururken, geçtiğimiz sezonu Club Brugge'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Mbaye Diagne de çıktığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü maçında 2 gol atarak umut vermişti.

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Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Tüm bu transferlerin yanı sıra taraftarın 'orta saha, kanat' mevki için yönetime transfer baskısı sürerken, geçtiğimiz haftalarda Başkan Mustafa Cengiz konu ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

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