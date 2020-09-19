Galatasaray'a Arjantinli kanat! Teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesinin yanı sıra kanat bölgesini de güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmzılıların, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Arjantinli futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...