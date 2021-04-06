06 Nisan 2021, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda gidecek isimler netleşmeye başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine ise sürpriz bir isim girdi. Ünlü menajerin de takibinde olan genç futbolcu için birçok takımla yarışan Cimbom, yaz transfer döneminde imzayı attırarak mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte o isim ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)