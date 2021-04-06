Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda gidecek isimler netleşmeye başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine ise sürpriz bir isim girdi. Ünlü menajerin de takibinde olan genç futbolcu için birçok takımla yarışan Cimbom, yaz transfer döneminde imzayı attırarak mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte o isim ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:01 ABONE OL