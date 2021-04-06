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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda gidecek isimler netleşmeye başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine ise sürpriz bir isim girdi. Ünlü menajerin de takibinde olan genç futbolcu için birçok takımla yarışan Cimbom, yaz transfer döneminde imzayı attırarak mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte o isim ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:01
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın bu serisi Başkent'te son bulmuş ve Ankaragücü'ne 2-1 boyun eğmişti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Bu mağlubiyet sonrası ligde Sivasspor maçına çıkan Cimbom, sahadan beraberlikle ayrılarak kötü gidişata 'dur' diyemedi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Ayrıca iç sahada Sivasspor beraberliği sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshedildi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Sivasspor'dan sonra sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşan Aslan, sadece Kayseri'yi yenebilmişti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi

Özellikle son Hatayspor maçında tercihleri çok tartışılan teknik direktör Fatih Terim, stoper bölgesinde Ozornwafor yerine Gedson'u tercih etmesi sabırları taşırmıştı.

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