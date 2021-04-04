Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kalan haftalarda şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon için çalışmalar başlarken teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi. İşte o isimler...