04 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kalan haftalarda şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon için çalışmalar başlarken teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 11:50
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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Akdeniz ekibiyle oynanan maça birçok oyuncusudan eksik çıkan Cimbom, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u yenmesi halinde 2. sırayı da ezeli rakibine kaptıracak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Ligde 33. haftayı geçecek Galatasaray, 34. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçıyla yeni bir seri başlatarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda gözler İstanbul ekibiyle oynanacak mücadeleye çevrilirken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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