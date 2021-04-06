06 Nisan 2021, Salı
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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, listesine 2 dünya yıldızını birden aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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