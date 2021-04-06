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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, listesine 2 dünya yıldızını birden aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:35
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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Sarı-kırmızılılar zorlu rakibi karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile girişimlerini sıklaştırdı.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! 2 dünya yıldızı birden...

Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlamak üzere... Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için hazırlanan transfer listesi şekillenmeye başladı.

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