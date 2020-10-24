Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Cimbom, sürpriz bir ismi sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 14:04 ABONE OL