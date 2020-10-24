24 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Cimbom, sürpriz bir ismi sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 14:04
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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Teknik direktör Fatih Terim takımı yeniden ayağa kaldırmanın yollarını ararken, bir yandan da takımı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Ara transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için de çalışmalara başladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, öncelik stoper transferine verildi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda bedelsiz gelecek

Cimbom'da adı başta Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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