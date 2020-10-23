23 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçından galibiyetle ayrılarak üst sıraları zorlamak isteyen Beşiktaş, ocak ayı için çalışmalarını hızlandırdı. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar zorlamak isteyen Kara Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:57
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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçta da puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta gözler Yukatel Denizlispor maçına çevrildi.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanından 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadele öncesi oyuncularını motive ederken, bir yandan da ocak ayı için çalışmalara start verildi.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Yaz transfer ve tescil döneminde 11 oyuncuyu takıma kazandıran siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de birkaç takviye yapacak.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin önceliği ise forvet transferi...

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