25 Ekim 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! "Fabrika ayarlarından kurtulması gerek"

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmzılı takım, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Spor yazarları, BB Erzurumspor - Galatasaray maçına köşelerinde yer verirken, yıldız futbolcu için flaş ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının BB Erzurumspor - Galatasaray maçı değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:46
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Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! Fabrika ayarlarından kurtulması gerek

LEVENT TÜZEMEN - BELHANDA'NIN KAPTANLIĞI DOĞRU

Galatasaray'da oyunculara yarında itibaren faullerle ilgili bir ders verilmeli. Elle, yüze yapılan en ufak bir temasa dahi hakemler kart gösteriyor. Klasına yakışan muhteşem bir gol atan Falcao'nun aynı hareketten iki sarı kart görmesi profesyonelliğine yakışmadı. Falcao'nun hareketlerini mercek muamelesi yapan hakem Arda Kardeşler, Sissoko'nun, Arda'nın böğrüne vurduğu dirseği nedense cezalandırmadı.

Bu Arda Kardeşler gelecek vadeden bir hakemdi, FIFA yapıldı. Ama henüz iyi bir hakem olamadığını gösterdi. Galatasaray'ın Erzurum'da kazanırken oynadığı futbol göz kamaştırmadı. Ancak sarı-kırmızılı futbolcuların özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadelede kazanma duygusu ön plana çıktı. Fatih Terim'de ciddi bir sıkıntı görüyorum. Galatasaray kulübesine bakıyorum mutsuz, dalgın, düşünceleri dağınık, sadece maçı izleyen bir Terim gördüm.

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Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! Fabrika ayarlarından kurtulması gerek

İlk yarıda oyuncular çok sık pas hataları yapmasına rağmen Terim nedense müdahale etmedi. Falcao'nun golünden sonra mükemmel orta yapan Babel'i oyundan çıkarıp Arda'yı sokması çok mantıklı değildi. Çünkü Arda, Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir fiziksel yorgunluk yaşıyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor, top tutamıyor, rakiple boğuşamıyor. Hele hele Falcao atıldıktan sonra Arda ile oyuna devam etmek Galatasaray'ı Erzurum'a karşı 9 kişi oynattı. Fatih Terim'in Belhanda'ya kaptanlığı vermesi çok doğru bir hamleydi. Faslı oyuncu sorumluluk aldı, coşkulu, arzulu, istekli ve tam bir oyun lideri gibi oynadı.

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Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! Fabrika ayarlarından kurtulması gerek

Emre Kılınç'ta ciddi bir tempo düşüklüğü var. Gol atmasına rağmen mücadele anlamında takımına tam destek veremedi. Etebo'nun yokluğunda Taylan tek başına orta sahayı yönetti, tek başına orta sahada savaştı, Galatasaray'a enerji santrali gibi hizmet etti. Marcao'nun amatörce yaptığı penaltıya rağmen Galatasaray'ın kazanması, olası eleştirileri engellediği gibi zirvede kalmasını sağladı.

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Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! Fabrika ayarlarından kurtulması gerek

AHMET ÇAKAR - FALCAO'YA GÖSTERİLEN İKİNCİ SARI KART YANLIŞ

Galatasaray kazandı ama öldü öldü dirildi. İlk 30 dakika oyuna biraz hakimdi ama ondan sonra büyük oranda temposuz oynadı. Erzurumspor iyi mi oynadı? Tabii ki hayır... Ama belki de dün gecenin en güzel hareketi, Falcao'nun attığı goldü. İsmine yakışır, geçmişine yakışır mükemmel bir Falcao golü attı. Gelen yüksek topu göğsünde yumuşatıp, dar açıdan uzak köşeye vurabilmeyi ancak o başarırdı.

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Galatasaraylı yıldıza flaş sözler! Fabrika ayarlarından kurtulması gerek

Galatasaray, net bir hakem hatasından kaynaklanan bir gol buldu. Babel güreşçi gibi rakibini yıktı topu aldı, Belhanda götürdü ve Emre'nin golü geldi... İşte bu pozisyon Türk hakemliğinin utanç pozisyonu. Devre biterken yine benzeri bir utanç pozisyonu yaşandı. Uzaydan bile net görünecek penaltıyı hakem vermedi, VAR hakemi uyardı ve Arda Kardeşler ancak o zaman verebildi... İkinci yarı takımlar yine iyi değil.

Üstelik bu yarıda sadece ve sadece Falcao'nun attığı müthiş bir gol var. Maçın özeti bu... Dün akşam Galatasaray hak etmedi diyemeyiz ama asla iyi oynamadılar ve gelecek için umut vermiyorlar... Babel geçmiş maçlara nazaran daha iyi, kaptanlık pazu bandını koluna takan Belhanda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eğer rakip dün geceki Erzurumspor değil de başka bir takım olsaydı sonuç çok farklı olurdu.

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