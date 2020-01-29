29 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim
Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla zirve yarışının uzağında kalan ve ikinci yarıda yeni bir başlangıç yapmak adına hızlı bir ocak ayı geçiren Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala ikinci transfer operasyonuna başladı. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 5 ismi daha gündemine aldı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:27
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