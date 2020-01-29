Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

1) SUAT SERDAR: Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon bin 406 dakika süre alan Suat Serdar, 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Yetenekli oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.