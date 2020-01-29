29 Ocak 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla zirve yarışının uzağında kalan ve ikinci yarıda yeni bir başlangıç yapmak adına hızlı bir ocak ayı geçiren Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala ikinci transfer operasyonuna başladı. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 5 ismi daha gündemine aldı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:27
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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 19. hafta itibarıyla topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala eksik mevkilere de takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını belirledi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yaş ortalamasını düşürmek isteyen Cimbom, rotayı genç gurbetçi oyunculara çevirdi. Galatasaray scout ekibi Terim'e Almanya ve Hollanda'daki gurbetçi isimlerle ilgili rapor verdi. İşte o isimler...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

1) SUAT SERDAR: Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon bin 406 dakika süre alan Suat Serdar, 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Yetenekli oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! İşte gündemdeki 5 isim

2) AHMED KUTUCU: Yaş ortalamasını düşürmek için uğraş veren Galatasaray, Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed Kutucu'yu da radarına aldı. 19 yaşındaki golcü oyuncu Falcao'nun yanında kendini geliştirebilecek gelecek vaadeden bir isim olarak gördüğü Kutucu'yu takipte...

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