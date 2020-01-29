Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fanatik'in haberine göre yönetim, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.