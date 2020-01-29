29 Ocak 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu
Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetleriyle giriş yaparak zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da kadroda görmek istediği isim için girişimlerine başladı.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 20:15
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...