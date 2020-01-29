29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetleriyle giriş yaparak zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da kadroda görmek istediği isim için girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 20:15
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

Sezona kötü bir giriş yapan ve Avrupa'ya erken veda etmesinin ardından ilk yarıyı şampiyonluk yarışının uzağında tamamlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirmek için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferleriyle ocak ayında adından sıkça söz ettiren Cimbom, stoper takviyesi yaparak kış transfer dönemine noktayı koymayı planlıyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Mert Çetin, Kaan Ayhan, Lautaro Gianetti ve Harold Moukoudi gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fanatik'in haberine göre yönetim, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İlk temas kuruldu

ALPASLAN DA SICAK BAKIYOR

Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

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