29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçını 3-0 kazanarak moral depolayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray, kapanışı mükemmel yaptı. Stoper transferi için çalışmalarını uzun bir süredir yürüten sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. İşte Mert Çetin'in geliş tarihi ve giyeceği formanın numarası...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 07:37
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Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Transferde ayağını yorganına göre uzatan Galatasaray bir bomba daha patlattı. Chiristian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper arayan sarı-kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralayarak amacına ulaştı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından Galatasaray, Mert Çetin için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

İTALYA'DA ŞANS BULAMADI

Ancak bir şartla... Galatasaray, Mert'i 1.5 yıllığına istese de Roma sadece yarım sezonluğuna gönderdi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulmadı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın ardından Galatasaray'ın ara transferdeki 4. transferi olan Mert Çetin 6 ay boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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