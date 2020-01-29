Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçını 3-0 kazanarak moral depolayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray, kapanışı mükemmel yaptı. Stoper transferi için çalışmalarını uzun bir süredir yürüten sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. İşte Mert Çetin'in geliş tarihi ve giyeceği formanın numarası...