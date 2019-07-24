24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Balotelli bombası!
Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Falcao'da çok ciddi mesafe kat eden Galatasaray yönetimi, gözünü bir diğer yıldız golcüye çevirdi. Sarı kırmızılılar yıldız golcünün menajeri ile Fransa'da bir görüşme yaptı. İşte flaş transfere dair tüm detay ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:29 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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