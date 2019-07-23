Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine iki transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir yıldızı daha listesine dahil etti. İşte transfere dair müjdeli haber ve detaylar...