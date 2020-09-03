03 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra Cemil Usta Sezonu'nda kötü bir görüntü çizen Galatasaray, ligi 6. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılmaya hak kazanmıştı. Neftçi Bakü ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar şimdiye kadar takıma 6 takviye yaparken, son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu açıklamıştı. Takımın genel olarak eksikliklerini gideren Aslan, tamamen orta saha transferine kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve Seri'nin de yüksek maliyeti nedeniyle yeni bir rota çizen G.Saray, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu. Genç yıldızı teknik direktör Fatih Terim de kadrosunda görmek isterken, sarı-kırmızılı yöneticiler Premier Lig kulübüyle ilk teması gerçekleştirdi. İşte o isim ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 03.09.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 13:46
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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına bomba gibi giren Galatasaray, 8'de 8 yaparak zirve yarışına ortak olmuş ve şampiyonluk havasına girmişti.

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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) çıkmasıyla birlikte Süper Lig'e 87 gün ara verilirken, pandemi sonrasında sarı-kırmızılı ekip adeta farklı bir görünüm çizmiş ve çıktığı 6 maçtan da 3 puan çıkartamayarak zirveden uzaklaşmıştı.

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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

Kötü gidişat sonrası geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından katılmaya hak kazanmış ve Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

Azerbaycan temsilcisini elemesi durumunda sarı-kırmızılılar, Renova-Hajduk Split maçının galibiyle 3. turda karşılaşacak.

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Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, son olarak Kerem Aktürkoğlu'na imzayı attırmıştı.

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