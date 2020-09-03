03 Eylül 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Premier Lig'den orta saha! Fatih Terim istedi
2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra Cemil Usta Sezonu'nda kötü bir görüntü çizen Galatasaray, ligi 6. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılmaya hak kazanmıştı. Neftçi Bakü ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar şimdiye kadar takıma 6 takviye yaparken, son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu açıklamıştı. Takımın genel olarak eksikliklerini gideren Aslan, tamamen orta saha transferine kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve Seri'nin de yüksek maliyeti nedeniyle yeni bir rota çizen G.Saray, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu. Genç yıldızı teknik direktör Fatih Terim de kadrosunda görmek isterken, sarı-kırmızılı yöneticiler Premier Lig kulübüyle ilk teması gerçekleştirdi. İşte o isim ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama