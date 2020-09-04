Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna 6 ismi katan Galatasaray, orta saha transferi yapamamıştı. Son olarak Lemina'yı da Fulham'a kaptıran Cimbom'da bir isimden daha kötü haber gelirken, transfer rotası da değişti. İşte detaylar...