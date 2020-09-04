04 Eylül 2020, Cuma

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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna 6 ismi katan Galatasaray, orta saha transferi yapamamıştı. Son olarak Lemina'yı da Fulham'a kaptıran Cimbom'da bir isimden daha kötü haber gelirken, transfer rotası da değişti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:32
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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Galatasaray'da gündemin en üst sırasında orta saha transferi yer alıyor.

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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Taraftarlar sosyal medyada orta saha konusuyla ilgili etiketler açmaya başladı. Yönetime tepki her geçen gün büyüyor...

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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Galatasaray, sıcak para sıkıntısı sebebiyle Kaan Ayhan, Mensah, Mert Hakan gibi isimleri elinden kaçırdı.

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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılar takımın en önemli eksik bölgesi olarak görülen orta saha mevkisine ligin başlamasına kısa bir süre kala hala takviye yapmadı.

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Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ligin başlamasına az bir süre kala orta sahaya transfer beklerken ardından bir olumsuz gelişme daha yaşandı.

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