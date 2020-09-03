Belhanda'yı topa tuttu! "Bu gücü ona kim veriyor?"

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, her transfer döneminde sorun yaşadığı Younes Belhanda krizi de devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç da, konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, Faslı oyuncu için "Bu gücü ona kim veriyor?" diye sert bir eleştiride bulundu. İşte o yazı...