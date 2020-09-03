03 Eylül 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Belhanda'yı topa tuttu! "Bu gücü ona kim veriyor?"

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, her transfer döneminde sorun yaşadığı Younes Belhanda krizi de devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç da, konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, Faslı oyuncu için "Bu gücü ona kim veriyor?" diye sert bir eleştiride bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:16
ABONE OL
  • 1
  • 16
Belhanda'yı topa tuttu! Bu gücü ona kim veriyor?

Galatasaray'ın 2017 yılında kadrosuna kattığı Faslı yıldız Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe adım attığı ilk andan beri 'olay adam' olarak ön plana çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Belhanda'yı topa tuttu! Bu gücü ona kim veriyor?

Kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla taraftarı illallah ettiren Belhanda, son olarak geçtiğimiz sezon tribünlerle tartışmıştı.

  • 3
  • 16
Belhanda'yı topa tuttu! Bu gücü ona kim veriyor?

İsmi her transfer döneminde Suudi Arabistan ekipleriyle anılsa da takımda kalan Faslı futbolcuyu kimi taraftar takımın beyni olarak görürken, kimi taraftar ise istatiksel olarak Belhanda'nın takıma katkı vermediğini ifade ediyor.

  • 4
  • 16
Belhanda'yı topa tuttu! Bu gücü ona kim veriyor?

Sabah yazarı Hıncal Uluç ise bu konuyu köşesine taşırken, hem kendisinin hem de abisi Öcal Uluç'un sözlerini okuyuculara aktardı.

  • 5
  • 16
Belhanda'yı topa tuttu! Bu gücü ona kim veriyor?

İŞTE O YAZI: EN BÜYÜK BELHANDACI!

Çırpınıyorlar, "Belhanda Galatasaray'da kalsın ve oynamaya devam etsin" diye!.. Kimler; Fenerbahçeli, Beşiktaşlı "futbol" yorumcuları... Ve de "Galatasaray futbol takımı başarısız olsun" da "Mustafa Cengiz yönetimi gitsin" diye çabalayan "bazı"Galatasaraylı yorumcular!..

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör