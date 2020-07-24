24 Temmuz 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından kulüpler yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Ligue 1 ekibi Lille, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlayan Fransız ekibi, Galatasaray'ın genç yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:08
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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Türk oyuncu transferine devam ederken gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi, son olarak Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'la el sıkışmıştı.

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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Genç oyunculara verdiği önemle bilinen kulüp, bu kez de listesine dikkat çeken bir oyuncuyu dahil etti. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Fotomaç'ın derlediği habere göre ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Yılmaz'ın Lille ile 2 yıllık anlaşma sağladığını yazarken, Fransız ekibinin Mustafa Kapı ile de görüşmelerini ilerlettiğini duyurdu.

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Galatasaray'dan Lille'e sürpriz transfer! Burak Yılmaz ile birlikte gidecek

Galatasaray'la sözleşme uzatma konusunda yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

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