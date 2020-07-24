Lille Mustafa Kapı ile anlaştı

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile anlaşma sağladı. Fransız ekibi, 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

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