Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

"İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ VAR"

Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor. Teklifler oluyor ama ciddi birşey yok. Şu ana kadar kimseyle resmi bir konuşma yapmadık" ifadelerini kullandı.