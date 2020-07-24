24 Temmuz 2020, Cuma

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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Süper Lig'de yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun babası, yaptığı açıklamada iki ezeli rakibin milli oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:49
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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Süper Lig'de istedikleri gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş transferi için uzun uğraşlar veren iki kulüp, bir transferde daha karşı karşıya geldi.

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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Süper Lig'in iki devi, Bundesliga'da küme düşen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için yarışa girdi.

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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Milliyet'e gelişmeleri aktardı.

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Babası resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

"İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ VAR"

Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor. Teklifler oluyor ama ciddi birşey yok. Şu ana kadar kimseyle resmi bir konuşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

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