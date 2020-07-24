24 Temmuz 2020, Cuma

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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:12
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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Sezonu istediği sıralamada bitiremeyen Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişiklik olması bekleniyor.

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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Gerek kiralık oyuncuların fazlalığı gerekse sözleşmelerinin sonuna gelen isimler nedeniyle sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar peş peşe geliyor.

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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Son olarak takımda pandemi dönemi nedeniyle maaşını alamadığı için bazı isimlerin kulübe ihtar çektiği ifade edilmiş, kulüpten isim verilmese de olayı doğrulayan bir açıklama gelmişti.

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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Cezayir basınından Competition, bu oyunculardan birinin de Sofiane Feghouli olduğunu yazdı. Yıldız ismin maaşını alamadığı için Galatasaraylı yöneticilerle önce kısa mesaj yoluyla iletişim kurduğu ancak "Kendine takım bul" yanıtı nedeniyle işi kontrat feshine kadar götürebileceği aktarıldı.

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Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Oyuncunun sarı-kırmızılı takımla ipleri koparma noktasına geldiği kaydedilirken, bir de gündeme bomba gibi düşen bir iddia paylaşıldı.

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