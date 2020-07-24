Bomba transfer iddiası! Feghouli ve Fenerbahçe...

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...