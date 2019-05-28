28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ezeli rakiplerine fark attı. 2018-2019 sezonu geride kalırken, Süper Lig takımlarının da kasasına koyduğu rakamlar belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 14:53
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor.

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