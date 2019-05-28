Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

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