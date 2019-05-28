28 Mayıs 2019, Salı

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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Dış transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanıyor Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Cimbom'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte tecrübeli teknik adamı sinirlendiren ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına sebep olan o olay...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 16:12
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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, kadrosunu devler arenasına göre şekillendirmek istiyor.

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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba formasını giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Birçok bölgeye transfer yapacak olan Galatasaray'ın adı Franck Ribery, Deniz Türüç, Benjamin Tetteh, Radamel Falcao, Arjen Robben, Mario Balotelli, Douglas, Gökhan Akkan ve Fatih Öztürk gibi isimler anılıyor.

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Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Aslan'ın iç transferde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu.

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