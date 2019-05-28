Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Dış transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanıyor Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Cimbom'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte tecrübeli teknik adamı sinirlendiren ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına sebep olan o olay...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





