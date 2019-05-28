Fatih Terim ile yönetim arasında kritik görüşme! İşte gündemdeki isimler

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlıyor. Gelecek ve gidecek oyuncuları belirleyen teknik direktör Fatih Terim, tatilden döndükten sonra Galatasaraylı kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





