20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isim transferinde sona geldi. Futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı. 1 yıllık kiralanacak yıldız futbolcunun yakın zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 11:08
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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda takıma yeni isimler katılacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom'da Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma kazandırılıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Futbolcunun kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski ön liberosu Josef de Souza ile el sıkışırken Brezilyalı futbolcunun kulübü Al Ahli ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu 1 yıllığına kiralanacak.

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