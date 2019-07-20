Galatasaray'ın Radamel Falcao ısrarı sürüyor!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray için gündem forvet. Sarı-Kırmızılılar'ın bu mevkide ilk hedefi ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüren Aslan, Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Taraftarların heyecanla güzel haberler beklediği bu transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve Falcao transferinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





