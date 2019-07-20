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Mbaye Diagne sonrası Şampiyonlar Ligi bombası! İşte 2020 model Aslan...
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle şampiyon kadroyu kuran Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattıktan sonra bombaları peş peşe patlatacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri ve Aslan'ın Şampiyonlar Ligi ilk 11'i:
Giriş Tarihi: 20.07.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 12:21
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