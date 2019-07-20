Mbaye Diagne sonrası Şampiyonlar Ligi bombası! İşte 2020 model Aslan...

Galatasaray, birkaç gündür transfer pazarlığı yaptığı Al Nassr ile Diagne için anlaşmak üzere... Transfer her an resmiyete dökülebilir. Geçen sezon Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer olan Senegalli golcü, 4 milyon euro farkla Arabistan'ın yolunu tutacak.