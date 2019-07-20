Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, dikkat çeken isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün son günlerde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao için oyuncunun ülkesi Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.