20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, dikkat çeken isimleri listesine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün son günlerde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao için oyuncunun ülkesi Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 20.07.2019 10:55
  • 1
  • 11
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Yeni sezonda mücadele edeceği Devler Ligi arenası için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

  • 2
  • 11
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Monaco forması giyen golcü oyuncu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

  • 3
  • 11
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamak için favori konuma gelen Galatasaray'ın önüne Inter engeli çıktı.

  • 4
  • 11
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Kolombiya basınından Radio Caracol'un haberine göre İtalyan ekibi, Mauro Icardi'nin yerine Falcao'yu transfer etmek istediği bildirildi.

  • 5
  • 11
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!

Uzun zamandır Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için uğraş veren Inter'in, görüşmelerin uzaması sebebiyle yönünü Kolombiyalı yıldıza çevirdiği ifade edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör