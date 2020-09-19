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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde açıklamada Okay ile ilgilendiklerini doğrularken, 26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:55
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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Oghenekaro Etebo'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için girişimlerde bulunmuştu.

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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Okay Yokuşlu'yu istedik ama maalesef kulübü vermedi. Olmadı ama istedik." açıklamasını yapmıştı.

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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Galatasaray, Okay Yokuşlu transferini askıya alırken, kendine yönetilen soruları yanıtlayan milli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları:

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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

La Liga'da sezon başında corona virüsü protokolleri nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Sezon başı kampı çok zorlayıcıydı. Tüm takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı ve La Liga'ya hazır hale geldik. Eibar deplasmanından beraberlikle döndük. Şimdi önümüzde Valencia maçı var. Kazanmak istiyoruz, hazırız. Corona virüsü nedeniyle de oldukça farklşı bir sezon başlangıcı oldu.

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Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Geçen sezona bakınca ne gibi dersler çıkardınız?

- Geçen sezon bizim için çok zordu. Sezon sonunda çok acı çektik ve buradan çok dersler çıkardık. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var. İlk maçta iyiydik. Artık her puan için savaşacağız.

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