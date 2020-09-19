Okay Yokuşlu'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray ve Fatih Terim...

Geçen sezona bakınca ne gibi dersler çıkardınız?

- Geçen sezon bizim için çok zordu. Sezon sonunda çok acı çektik ve buradan çok dersler çıkardık. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var. İlk maçta iyiydik. Artık her puan için savaşacağız.