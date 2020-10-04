Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya ekibi Rangers'a elenmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala birkaç takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 06:04 ABONE OL