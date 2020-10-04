04 Ekim 2020, Pazar

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya ekibi Rangers'a elenmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala birkaç takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 06:04
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a elendikten sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda gündem stoper ve kanat transferi...

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

Serie A ekibi Roma'nın Marcao için ısrarcı olması nedeniyle Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılığına karşılık çalışmalarını hızlandıran Cimbom, aradığı ismi İsviçre'de buldu.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

MARCAO GİDERSE ALDERETE GELECEK

İsviçre basını, Galatasaray'ın Basel'de forma giyen Omar Alderete için görüşme yaptığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncu için Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi.

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