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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim yönetime tam 6 ismin adını verdi. İşte o isimler ve detayar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri


Giriş Tarihi: 04.10.2020 11:46
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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Süper Lig'de 4 Ağustos tarihinde start veren transfer tescil döneminin bitmesine çok az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Kulüpler artık kadro üzerinde son eksikliklerini gidermek için harekete geçerken, orta saha ve kanat takviyesi planlayan Galatasaray ise sancılı bir süreç geçiriyor.

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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Aslan, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemiyor.

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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Transfer yapması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle Younes Belhanda'nın satışını düşünüyor.

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Fatih Terim transferleri bekliyor! Tam 6 isim

Faslı yıldız Belhanda'nın transfer olması durumunda Cimbom, gelecek gelirle orta sahaya yatırım yapacak.

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