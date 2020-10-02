02 Ekim 2020, Cuma

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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Rangers mağlubiyetinin ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Tecrübeli hoca Feghouli'nin ardından 8 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...




Giriş Tarihi: 02.10.2020 15:20
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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'da 60 milyon euroluk maaş bütçesi 40 milyon euroya düşürmek için büyük çaba sarfediliyor.

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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

Yabancı futbolularının bir kısmı ile maaş indirimi gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim diğer yandan da satış potansiyeli olan futbolcuları elden çıkartmaya çalışıyor.

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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

Teknik direktör Fatih Terim de bazı oyuncuları satma konusunda başarısız olduklarını itiraf etmişti.

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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

Deneyimli teknik adam düğmeye bastı ve ayrılmasına onay verdiği isimleri yönetime bildirdi.

İşte elden çıkarılması istenen isimler...

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Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

FEGHOULI
Galatasaray'da forma giydiği günden bu yana sezon başı performansıyla hayal kırıklığı yaratan Feghouli için de satış opsiyonları aranıyor. Galatasaray'dan yıla 3.8 milyon euro aldığı garanti ücreti 3.2 milyon euroya indiren Feghouli için transferin son gününe kadar transfer fırsatları kollanacak.

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