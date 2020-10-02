Fatih Terim'in sabrı taştı! Tam 8 isim gönderiliyor

FEGHOULI

Galatasaray'da forma giydiği günden bu yana sezon başı performansıyla hayal kırıklığı yaratan Feghouli için de satış opsiyonları aranıyor. Galatasaray'dan yıla 3.8 milyon euro aldığı garanti ücreti 3.2 milyon euroya indiren Feghouli için transferin son gününe kadar transfer fırsatları kollanacak.