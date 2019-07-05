Galatasaray'dan büyük bomba! "Seve seve gelirim"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfere doymuyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da bir bomba daha patlamak üzere. Transfer listesini sarı-kırmızılı yönetime ileten Fatih Terim, bir yıldız futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini istedi. Terim'in transfer listesinin başında yer alan yıldız futbolcu ise "Terim'le çalışmaktan onur duyarım" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 05.07.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





