05 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan büyük bomba! "Seve seve gelirim"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfere doymuyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da bir bomba daha patlamak üzere. Transfer listesini sarı-kırmızılı yönetime ileten Fatih Terim, bir yıldız futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini istedi. Terim'in transfer listesinin başında yer alan yıldız futbolcu ise "Terim'le çalışmaktan onur duyarım" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 05.07.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 13:06
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Galatasaray'dan büyük bomba! Seve seve gelirim

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'dan büyük bomba! Seve seve gelirim

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Cimbom'da yıldız futbolcunun transferi bitmek üzere.

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Galatasaray'dan büyük bomba! Seve seve gelirim

Kadroya; Babel, Şener, Adem Büyük gibi birçok önemli ismi katan sarı-kırmızılılar bombayı patlatmak için gün sayıyor.

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Galatasaray'dan büyük bomba! Seve seve gelirim

Terim'in transfer listesinin başında yer alan yıldız futbolcu ise transfere yeşil ışık yaktı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'dan büyük bomba! Seve seve gelirim

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a scout ekibinin yanı sıra bazı menajerlerden de futbolcu teklifleri geliyor.

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