Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Peş peşe yeni transferlerini açıklayan Galatasaray'da son dakika transferleri için de girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesi üzerinden çalışmalar yapan yönetimin ilk hedefi santrfor ve orta saha transferi yapmak. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kaldığını açıklaması Kosovalı oyuncunun sezon sonu Florya'ya geleceğini ifade olarak algılandı. Ever Banega için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da forvete ise dünyaca ünlü golcü düşünülüyor...