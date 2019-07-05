05 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer
Peş peşe yeni transferlerini açıklayan Galatasaray'da son dakika transferleri için de girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesi üzerinden çalışmalar yapan yönetimin ilk hedefi santrfor ve orta saha transferi yapmak. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kaldığını açıklaması Kosovalı oyuncunun sezon sonu Florya'ya geleceğini ifade olarak algılandı. Ever Banega için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da forvete ise dünyaca ünlü golcü düşünülüyor...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 13:10
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"