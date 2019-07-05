05 Temmuz 2019, Cuma

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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Peş peşe yeni transferlerini açıklayan Galatasaray'da son dakika transferleri için de girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesi üzerinden çalışmalar yapan yönetimin ilk hedefi santrfor ve orta saha transferi yapmak. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kaldığını açıklaması Kosovalı oyuncunun sezon sonu Florya'ya geleceğini ifade olarak algılandı. Ever Banega için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da forvete ise dünyaca ünlü golcü düşünülüyor...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 13:10
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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer operasyonları sürerken, son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Öncelikle orta saha ve forvet transferlerinden aksiyon almak isteyen yönetim, Babel'den sonra Beşiktaş'ı oldukça kızdıracak bir transfer hamlesi daha yaptı.

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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Bu dev transferde pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. İşte transferin detayları;

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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın Galatasaray'a imza atması an meselesi...

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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray'da 27 yaşındaki Vincent Aboubakar için pazarlıklarda sona gelindi.

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