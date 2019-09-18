18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılsa da büyük bir rakamı da kasasına koydu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 22:27
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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesinde Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Lemina, Nzonzi, Babel, Seri ve Falcao ilk 11'iyle başladı.

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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla sürerken 30. dakikada Ryan Babel net bir fırsattan yararlanamadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda 1 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!

Bu skorla Sarı-kırmızılı ekip beraberlik primini de kasasına koydu.

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