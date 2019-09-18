18 Eylül 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan 5.6 milyon TL'lik kazanç!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılsa da büyük bir rakamı da kasasına koydu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 22:27
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