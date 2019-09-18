18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ve Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement, sahaya sürecekleri 11'leri şekillendirmeye başladı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Belhanda'dan faydalanamayacak olan Terim, Faslı yıldızın yokluğundan sürpriz bir karara imza attı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:09
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Club Brugge-Galatasaray maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan temsilcimiz Belçika deplasmanından üç puan ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Bu sezon takıma yaptığı transferler ile büyük sükse yaratan Galatasaray orta sahaya Nzonzi, Lemina ve Seri gibi yıldızları katarken Forvet hattına uzun uğraşlar sonucu dünya yıldızı Radamel Falcao'yu kattı.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Fulham'da forma giyen Babel'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Galatasaray'da geride kalan haftalarda skora en fazla katkı yapan isim olarak öne çıkan Ryan Babel'in bu akşam oynanacak Club Brugge maçında göstereceği performans da oldukça merak ediliyor.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, iyi bir oyunla sahadan 3 puan ile ayrılmak istediklerini dile getirirken Süper Lig'de geride kalan 4 haftada oynanan futboldan memnun olmadığını da dile getirdi.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i

Yeni transfer Radamel Falcao'nun mütevazılığı ile kendini takım arkadaşlarını sevdirdiğini ifade eden Fatih Terim A grubunda rakipleri olan PSG ve Real Madrid'in eski formunda olmamasını ise en büyük tesellimiz olarak değerlendirdi.

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