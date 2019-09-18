18 Eylül 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel Club Brugge 11'i
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ve Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement, sahaya sürecekleri 11'leri şekillendirmeye başladı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Belhanda'dan faydalanamayacak olan Terim, Faslı yıldızın yokluğundan sürpriz bir karara imza attı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:09
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