08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi Mirsad Türkcan tarafından önerilen Yevhen Konoplyanka.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:59
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