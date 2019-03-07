08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi Mirsad Türkcan tarafından önerilen Yevhen Konoplyanka.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:59
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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

Devre arasında menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Yevhen Konoplyanka bu kez de Galatasaray'ın önüne getirildi.

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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

Bir yıl içinde üçüncü kez menajer değiştiren Ukraynalı oyuncunun yeni menajeri Sırp Nikola Damjanac oldu.

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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

Damjanac'ın Türkiye'deki ortağı ise Fenerbahçeli eski basketbolcu Mirsad Türkcan.

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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

ALBAYRAK'I ARADI

Mirsad'ın devre arasında yaşanan Fenerbahçe gelişmelerinin ardından Konoplyanka için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ı aradığı ve Schalke'nin tahminlerden çok daha kolay şekilde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu iletti.

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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

10 numara ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim oyuncunun takip edilmesini istedi.

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