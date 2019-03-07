Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

ALBAYRAK'I ARADI

Mirsad'ın devre arasında yaşanan Fenerbahçe gelişmelerinin ardından Konoplyanka için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ı aradığı ve Schalke'nin tahminlerden çok daha kolay şekilde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu iletti.