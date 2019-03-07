08 Mart 2019, Cuma
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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te
'Gönderilecek' haberleri çıkan tecrübeli kaleci, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında ikinci... Kalesinde 24 maçta 25 gol gören Muslera, maç başına yediği gol sayısı bakımından da ilk 5'te...
Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:59
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