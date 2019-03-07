08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

'Gönderilecek' haberleri çıkan tecrübeli kaleci, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında ikinci... Kalesinde 24 maçta 25 gol gören Muslera, maç başına yediği gol sayısı bakımından da ilk 5'te...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:59
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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

Erzurumspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da Fernando Muslera da eleştirilerden nasibini aldı.

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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

Uruguaylı eldiven 'formsuzlukla' suçlanırken teknik direktör Fatih Terim'in de Muslera'dan memnun olmadığı, hatta 'sezon sonunda gönderilmesini isteyeceği' haberleri ortaya atıldı. Ancak durum tam da böyle değil.

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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

Fernando Muslera, bazı maçlarda hatalı goller yese de toplam performansına bakıldığında Süper Lig'in en iyileri arasında... En önemlisi de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında ikinci...

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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

TERİM'İN DEMİRBAŞI

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve 2160 dakika sahada kalan 32 yaşındaki eldiven, 66 kurtarışa imza attı; Boffin ile en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.

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Fernando Muslera en iyi ilk 5'te

İlk sırada ise 87 kurtarış ile Çaykur Rize'nin kalesini koruyan Gökhan yer alıyor.

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