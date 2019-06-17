17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların hafta içerisinde bu transferleri resmen açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların üç takviye daha yapması kesinleşti. İşte Cimbom'un hedefindeki yıldızlar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 11:07
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Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

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Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Cimbom, yaz transfer dönemi resmen başlamadan önce Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Aslan'ın bu 4 oyuncuyu bu hafta içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

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