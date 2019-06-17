Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların hafta içerisinde bu transferleri resmen açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların üç takviye daha yapması kesinleşti. İşte Cimbom'un hedefindeki yıldızlar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





