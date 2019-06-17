17 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istiyor
Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transferdeki önceliği ise hücum bölgesi. Adı Vedat Muriç, Radamel Falcao, Mario Balotelli, Danny Welbeck ve Andy Carroll gibi forvetlerle anılan Aslan, Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız golcü için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 09:44
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