31 Mayıs 2019, Cuma

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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya basınına konuştu. Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel, dünya futbolunda iyi bir kalecinin ayaklarını iyi kullanması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını söylerken, Brezilya'da takip ettiği kaleciyi de açıkladı. İşte Taffarel'in takibindeki kaleci...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 19:29
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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

Galatasaray ile UEFA ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösteren efsane kaleci Taffarel Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

Copa America için ülkesine giden Cladio Taffarel, Brezilya futbolundaki takip ettiği kalecileri açıkladı.

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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

"KALECİLERİN AYAKLARINI İYİ KULLANMALARI ÇOK ÖNEMLİ"
Kaleciler sık sık oynamak zorunda. Elden ziyade ayaklarını kullanmaları iyi kaleci olup olmadıkları konusunda belirleyici oluyor.

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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

.Biz antrenörler olarak da kalecilerin ayaklarını iyi kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve buna göre çalışma programları hazırlıyoruz.

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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

"LUCAS PERRİ"

Taffarel Brezilya'da takip ettiği kalecilerle ilgili olarak, "Sao Paulo'dan Lucas Perri, İngiltere'ye gitti.

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