31 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!
Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya basınına konuştu. Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel, dünya futbolunda iyi bir kalecinin ayaklarını iyi kullanması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını söylerken, Brezilya'da takip ettiği kaleciyi de açıkladı. İşte Taffarel'in takibindeki kaleci...
Giriş Tarihi: 31.05.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 19:29
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