Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şampiyonluk posteri için fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken detaylar vardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





