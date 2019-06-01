01 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şampiyonluk posteri için fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken detaylar vardı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:12
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