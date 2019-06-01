01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şampiyonluk posteri için fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken detaylar vardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:12
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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da geleneksel poster çekimi yapıldı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Poster çekiminin paylaşılmasının ardından bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Diagne, bu sefer farklı bir konuyla gündeme geldi.

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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

Takvim'in haberine göre; özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesine giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.

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Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafında ilginç detay!

KUTLAMALARDA YER ALMAMIŞTI

Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı.

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