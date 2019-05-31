31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor. Sezonun ilk yarısında takımın en etkili isimlerinden olan ancak ikinci yarıda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 12:43
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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.

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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Eren geçtiğimiz günlerde Beyaz Futbol'a Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim."

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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM

Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.

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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.

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