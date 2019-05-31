31 Mayıs 2019, Cuma
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Eren Derdiyok Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor. Sezonun ilk yarısında takımın en etkili isimlerinden olan ancak ikinci yarıda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 12:43
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