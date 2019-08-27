27 Ağustos 2019, Salı

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alabilen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 17:28
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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları sebebiyle transfer yaparken ekonomik durumunu çok iyi ayarlaması gereken Galatasaray, elindeki oyuncuları çıkarması durumunda kadrosuna yeni oyuncular katmaya çalışıyor.

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Bonservisli oyuncu almak için sattığı kadar alması gereken Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao'da Monaco'nun ekstra talepleri sonrası Mbaye Diagne'yi göndermek için gaza bastı.

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkisiz bir futbol ortaya koyan Diagne ile yönetimin masaya oturacağı ve onu ikna ederek bir an önce yolları ayırmaya çalışacağı bildirildi.

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Adı sık sık Arabistan takımlarıyla anılmasına rağmen Avrupa'da kalmak isteyen ve menajerine bu yönde talimat veren Diagne'nin 48 saat içerisinde Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor...

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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Tecrübeli golcünün bazı İtalyan ve Fransız kulüpleriyle de görüşme halinde olduğu belirtildi.

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