27 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alabilen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 17:28
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