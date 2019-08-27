Galatasaray'da sürpriz gelişme! Mbaye Diagne...

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alabilen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...