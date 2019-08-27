27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılıların transferdeki bir numaralı hedefi olan yıldız golcü için son bir hamle gerçekleşiyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Falcao transferi için Fransa'ya gidiyor. İşte ikilinin uçuş bilgileri ve Falcao transferine dair bütün detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 19:08
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Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Galatasaray'da son zamanlarda en çok merak edilen durum Radamel Falcao transferinin nasıl sonuçlanacağı.

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Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Transferin kapanmasına kısa bir süre kalırken Falcao'nun Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönmüştü.

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Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Öyle ki Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile olan fotoğrafları basına sızmış ve bu olay transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

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Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco kulübünün bu fotoğrafın ortaya çıkmasından rahatsız olduğu ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

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