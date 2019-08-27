Abdurrahim Albayrak'tan ikinci Fransa çıkarması! Falcao...

Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılıların transferdeki bir numaralı hedefi olan yıldız golcü için son bir hamle gerçekleşiyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Falcao transferi için Fransa'ya gidiyor. İşte ikilinin uçuş bilgileri ve Falcao transferine dair bütün detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 19:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





