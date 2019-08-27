Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Türk spor basınının duayen ismi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki performansını eleştirerek teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç ayrıca Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı da eleştirdi. İşte Uluç'un o yazısı;