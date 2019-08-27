27 Ağustos 2019, Salı

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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Türk spor basınının duayen ismi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki performansını eleştirerek teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç ayrıca Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı da eleştirdi. İşte Uluç'un o yazısı;

Giriş Tarihi: 27.08.2019 16:09
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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Sabah gazetesi yazarı duayen isim Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi.

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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Uluç, iki takımın oynadığı futbol için çok ağır eleştiriler sıralarken, Fatih Terim'e de istifa çağrısında bulundu.

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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Usta yazar ayrıca Aykut Kocaman'ı da oldukça sert sözlerle eleştirdi.

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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

İşte Hıncal Uluç'un yazısından ilgili bölümler;

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Usta gazeteciden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Fatih Hocam, Galatasaray'ı bırak, lütfen..

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