19 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!
Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF'nin PFDK kararlarını 19.05'te açıklaması, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesi ve Ümit Davala'nın cezası hakkında birçok konuda konuşan Karan, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile ilgili olay ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 15:33
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