Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Spor ve centilmenlik anlamında kimsenin kimseye karışmaması lazım. Süper Lig'de 4'üncü hafta oynandı.