19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF'nin PFDK kararlarını 19.05'te açıklaması, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesi ve Ümit Davala'nın cezası hakkında birçok konuda konuşan Karan, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 15:33
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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Ümit Karan, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.

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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takımı Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.

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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

"Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca" farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da bir restoranda iş adamı Medet Anlı ile basın toplantısına katılan Galatasaraylı eski yıldız futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan,açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Galatasaray'a karşı üst üste hatalar yapıldığını söyleyen eski milli futbolcu, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.

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Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!

Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Spor ve centilmenlik anlamında kimsenin kimseye karışmaması lazım. Süper Lig'de 4'üncü hafta oynandı.

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