23 Mayıs 2019, Perşembe

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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3. transferinde de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:31
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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Sezon çifte kupayla tamamlayan Galatasaray transferde gaza bastı.

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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına sürdüren Cimbom, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılıların adı Franck Ribery, Arjen Robben, Teji Sanavier, Enes Ünal, Yunus Mallı, Douglas gibi isimlerle anılıyor.

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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen ve şimdiden iki isimle anlaşma sağlayan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

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