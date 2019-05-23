23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme
Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3. transferinde de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:31
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