Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3. transferinde de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





