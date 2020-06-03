Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin talipleri artıyor! Transferde İspanyol ekibi...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında mali anlamda zarara uğrayan Galatasaray, takımda yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılara maliyeti yıllık 4 milyon Euro'dan fazla olan yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, en yüksek maaş isimler arasında yer alıyor. İtalyan basını, Cezayirli oyuncuya talip olan takımları yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 15:52 ABONE OL