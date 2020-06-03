Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 14 Haziran'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Günü sabah yaptığı antrenmanla başlayan sarı-kırmızılılar, 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. İşte idmandan kareler...