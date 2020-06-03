03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 14 Haziran'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Günü sabah yaptığı antrenmanla başlayan sarı-kırmızılılar, 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 15:35
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Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı.

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Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

Galatasaray, ana bölümde kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı.

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Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! İşte idmandan kareler

Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, Cumartesi günü mevcut oyuncular ile iki takım hâlinde gerçekleşecek.

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